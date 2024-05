Nuovo allenatore Napoli - De Maggio si sbilancia | novità super su Gasperini

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 16 maggio 2024)aggiornamento per quanto riguarda la panchina del, Deha rilasciato importantisu. Solo due giornate di campionato al termine della stagione del. Un’annata sciagurata quella dei partenopei, che nell’anno post scudetto – probabilmente – non riusciranno nemmeno a qualificarsi per una competizione europea, certificando il fallimento dell’intera stagione sportiva. Ecco perché il presidente Aurelio De Laurentiis sta già lavorando per la ripartenza del suo club. Il primo passo sarà la nomina deldirettore sportivo, con Giovanni Manna prossimo a ricevere l’incarico, e poi del. E intanto la programmazione della prossima stagione comincia con la presentazione dei ritiri ...