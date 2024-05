Nuove piogge in Lombardia | allagamenti nel Bergamasco Chiuso un sottopasso a Romano – Video

La pioggia continua a cadere a Milano e in Lombardia . Le comunità del Parco Lambro sono state evacuate , mentre i vigili del fuoco stanno rispondendo a 150 richieste di soccorso in tutta la regione.Continua a leggere

Emergenza maltempo in Lombardia e Veneto: le previsioni aggiornate. Un anno fa l'alluvione in Emilia-Romagna - Emergenza maltempo in lombardia e Veneto: le previsioni aggiornate. Un anno fa l'alluvione in Emilia-Romagna - Sulla lombardia ancora oggi 16 maggio c'è l'allerta arancione ... anche i sommozzatori di Vicenza per aiutare degli automobilisti rimasti bloccati in un sottopasso. A Padova particolarmente colpiti i ...

Maltempo Nord Italia, è ancora allerta: emergenza in Lombardia e Veneto - Maltempo Nord Italia, è ancora allerta: emergenza in lombardia e Veneto - E' ancora allerta. Centinaia di interventi dei Vigili del fuoco per allagamenti e smottamenti. A Milano mai tanta pioggia come ieri ...

La Mia Auto: tutte - La Mia Auto: tutte - Allerta arancione il 16 maggio per allagamenti in diverse zone di lombardia e Friuli Venezia Giulia. In Veneto allagamenti a Padova e monitoraggio continuo dei fiumi. Alcune scuole chiuse a Monza. Olt ...