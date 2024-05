Dopo due settimane in cui si è parlato tanto di razzismo e della questione Acerbi-Juan Jesus arriva una presa di posizione, seppur su cause diverse. È quella di Florenzi , che dopo Fiorentina-Milan su Sky Sport non usa mezze parole. L’ESEMPIO – Non ...

Nuova regola anti-razzismo nel calcio: ai calciatori basterà fare un gesto per fermare la partita - Nuova regola anti-razzismo nel calcio: ai calciatori basterà fare un gesto per fermare la partita - La Fifa annuncia misure molto più severe nella lotta al razzismo. Fondamentali saranno anche i calciatori che usando le mani avranno la possibilità di segnalare degli episodi di razzismo con un gesto.

“Insulti razzisti”: pesante squalifica per un giovane calciatore - “Insulti razzisti”: pesante squalifica per un giovane calciatore - "Insulti razzisti", maxisqualifica per un giovane calciatore. Ancora un episodio deplorevole sui campi da calcio piacentini, accaduto questa volta durante ...

Ancora offese di stampo razzista: dieci giornate a un Under 17 della Borgonovese - Ancora offese di stampo razzista: dieci giornate a un Under 17 della Borgonovese - A stagione quasi conclusa c'è ancora un grande lavoro per il Giudice sportivo: doppio stop di quattro giornate in Terza categoria per insulti ai direttori di gara ...