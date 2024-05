Nuova perizia su telefono di Roberta Bertacchi | chiamò 112 prima di morire - liti continue con il fidanzato

(Di giovedì 16 maggio 2024)avrebbe tentato più volte di chiamare il 112 pochi giornidi essere trovata impiccata sul balcone della sua casa di Casarano con una sciarpa regalatale dal suo, al momento indagato per istigazione al suicidio e maltrattamenti. Con il 36enne avrebbe avuto frequenti e violentigi. È quanto emerge da una secondaeffettuata sul cellulare della ragazza.

