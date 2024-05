Nuova musica per Marilyn Manson nonostante la causa per abusi sessuali a Evan Rachel Wood

(Di giovedì 16 maggio 2024) A quattro anni di distanza dall'ultimo album We Are Chaos, Marylinritorna con un nuovo singolo e la firma di un contratto discografico con l'etichetta indipendente metal Nuclear Bast.

