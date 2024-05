Nuoto Faenza scintillante Tredici medaglie al 17° Trofeo San Marino

(Di giovedì 16 maggio 2024) È da applausi il bottino conquistato dai 12 nuotatori del Master delSubaggiudicatisi 5d’oro, 6 d’argento e 2 di bronzo nel 17°San, andato in scena nel week end. Mattatrice del meeting è stata Annamaria Chillemi (categoria M45) che ha vinto nei 50 stile libero e nei 200 misti, piazzandosi anche seconda nei 50 dorso. Veronica Molnar (M50) alla medaglia d’oro nei 50 dorso ha invece aggiunto quella di bronzo nei 50 stile libero, mentre Dalia Rinaldi (M30) dopo 5 anni di assenza dalle gare Master ha conquistato un oro nei 50 dorso. Nei 100 rana una bella prova è valsa il bronzo a Claudia Emma Pasi (M40). In campo maschile Stefano Schiumarini (M60) è giunto primo nei 200 misti e secondo nei 50 dorso e nei 50 stile libero. Una medaglia d’argento a testa è il premio per ...

Gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores del Nuoto Sub Faenza si sono messi in mostra negli ultimi due fine settimana a Forlì nelle gare della terza prova del CRCVC. I risultati migliori in termini cronometrici sono arrivati ...

