Nord Italia sferzato dal maltempo - e in Veneto scatta l’allarme rosso in gran parte del territorio

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile delha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica di aggiornamento, valido dalle ore 12.00 di oggi alle 14.00 di domani 17 maggio. Che aumenta lo stato di allertamento fino al livello di allarme indelregionale. Le previsioni meteo indicavano per il pomeriggio nuova fase instabile/perturbata con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale in spostamento da sud-ovest verso-est. Probabili fenomeni localmente intensi tra pianura e Prealpi (forti rovesci, localidinate e forti raffiche di vento). Con quantitativi di precipitazione anche abbondanti in occasione dei sistemi convettivi più organizzati e insistenti. Generale diradamento e attenuazione dei ...

Zaia: "Firmato lo stato d'emergenza". Non accenna ad allentare la sua presa, il maltempo che sta imperversando in tutto il nord Italia: nel Vicentino, la Protezione Civile ha diramato l'allerta rossa

