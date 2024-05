Non uso più pellicce Svolta ambientalista per la regina Camilla

(Di giovedì 16 maggio 2024) Laha ufficialmente promesso di non acquistare più capi in pelliccia portando avanti così lo storico impegnodel sovrano Carlo III. Ancor di più se si considera che l’annuncio è passato dall’invio di una lettera all’associazione animalista Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) contenente i calorosi auguri espressi a nome della famiglia reale. Immediata la risposta entusiasta della fondatrice e responsabile di Peta, Ingrid Newkirk, secondo cui la "monarchia in questo modo riflette i valori britannici riconoscendo che la pelliccia non ha posto nella nostra società". La rinuncia diarriva dopo la decisione già presa in questo senso dalla defuntaElisabetta II nel 2019 e segna un ulteriore impegno della Royal Family nell’ambito della difesa delle ...

