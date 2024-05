Non solo Pet Teherapy, gli amici a 4 zampe entrano nelle Rsa - Non solo Pet teherapy, gli amici a 4 zampe entrano nelle Rsa - Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Korian Italia, leader nei servizi dalla prevenzione alla cura, si conferma sempre più Pet Friendly. Tutti i cani, infatti, sono da tempo i benvenuti negli spazi comu ...

Pet therapy, "curarsi" grazie agli animali: ecco in quali casi può essere una salvezza - Pet therapy, "curarsi" grazie agli animali: ecco in quali casi può essere una salvezza - Toelettare un cane, accarezzare un gatto o anche andare a cavallo... Ecco cosa offre la pet-therapy per curare disturbi cognitivi, psicologici e anche fisici. Cos'è questo metodo terapeutico Chi sono ...

Ginnastica e pet therapy: a Pordenone il primo centro estivo per gli anziani - Ginnastica e pet therapy: a Pordenone il primo centro estivo per gli anziani - Non ci sono solo i bambini da accudire d’estate; molte famiglie si trovano in difficoltà anche nell’accudire i propri cari nei mesi più caldi e così nasce, per iniziativa della cooperativa Foenis, ade ...