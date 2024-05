A Conte rimane solo il Napoli , per lui triennale da 6,5 milioni più 2 di bonus. Lo scrive Il Giornale con Nicolò Schira. Pronto un triennale da 6,5 milioni a stagione più 2 di bonus legati alla qualificazione in Champions League. L’obiettivo minimo ...

De Laurentiis , presidente del Napoli, arriva in assemblea di Lega Serie A con un sorriso piuttosto sardonico. E a chi gli chiede: «Conte o Gasperini per la panchina?» Non risponde e tira dritto. Oggi nella sede del Coni al Foro Italico di Roma, è ...

Antonio Conte sembra ha una sola opzione in Serie A, il Napoli . De Laurentiis riflette sul contratto ma l’intesa non è semplice. Il Napoli continua a lavorare per assicurarsi Antonio Conte come nuovo allenatore. Stando a quanto riporta il ...

Non solo Conte e Gasperini: sullo sfondo ci sono anche Pioli e Italiano - Non solo conte e Gasperini: sullo sfondo ci sono anche Pioli e Italiano - ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Non solo conte e Gasperini: sullo sfondo ci sono anche Pioli e Italiano Secondo l'edizione odierna del quotidiano, il casting ...

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: la Coppa Italia non ha rivali, Chi l'ha visto garanzia, Rai1 fatica - Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: la Coppa Italia non ha rivali, Chi l'ha visto garanzia, Rai1 fatica - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di mercoledì 15 maggio 2024 ha offerto ai telespettatori film, serie e talk. Ma cosa ...

5 battute che gli attori si sono rifiutati di recitare in film famosi - 5 battute che gli attori si sono rifiutati di recitare in film famosi - La Principessa Leia (Carrie Fisher) dice a Han solo (Harrison Ford) che lo ama ... oltre aver recitato nel ruolo del conte Dooku in Star Wars. Christopher Lee è anche famoso per aver prestato il volto ...