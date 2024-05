Ludovica Di Gresy , indicata da settimane come nuova fiamma di Fedez , rompe il silenzio. La 22enne appartenente ad una delle […] Continua a leggere Ludovica Di Gresy : “Non sono io la bionda che era con Fedez in discoteca , col pestaggio non c’entro” ...

Ludovica Di Gresy : sono diventate virali le foto della ragazza bionda avvistata in compagnia di Fedez ad una festa. Ma ecco chi è lei e che cosa fa! Ludovica Di Gresy è la misteriosa ragazza bionda che è stata avvistata in compagnia di Fedez . Dopo ...

"Non ero io nel luogo del pestaggio". Ora parla Ludovica di Gresy, amica di Fedez - "Non ero io nel luogo del pestaggio". Ora parla ludovica di Gresy, amica di fedez - La "ragazza bionda" che avrebbe scatenato la rissa tra fedez e Iovino non era ludovica di Gresy, che nega anche di avere una relazione con fedez ...

Fabrizio Corona, il sospetto su Fedez-Iovino: "So come finirà". Tutto già scritto - Fabrizio Corona, il sospetto su fedez-Iovino: "So come finirà". Tutto già scritto - Come finirà la vicenda della notte quantomeno movimentata in cui è stato aggredito il personal trainer Cristiano Iovino e per cui il ...

Caso Fedez-Iovino, Ludovica di Gresy smentisce le voci sulla sua presenza in discoteca quella sera - Caso fedez-Iovino, ludovica di Gresy smentisce le voci sulla sua presenza in discoteca quella sera - Ma il collegamento tra fedez e ludovica rimane. La 22enne era stata ripresa in compagnia del rapper in occasione di un party per il lancio del nuovo disco di Capo Plaza, lo scorso 9 maggio. Su TikTok ...