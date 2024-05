Non capivo nulla - perché ho cantato Al Bano fischiat - come zittisce i tifosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Ormai ho capito che c'è una parte dell'Italia che stravede per me e un'altra che non mi sopporta". AlCarrisi ruggisce da leone ferito e reagisce così ai fischi degli spettatori dell'Olimpico. Il crooner di Cellino San Marco si è esibito prima della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, cantando l'Inno di Mameli accompagnato dai Rockin' 1000. Una esecuzione che non è piaciuta molto, sia considerando il gelo degli spalti (più volte chiamati da Ala rispondere ai suoi "Italia!", appello caduto ne vuoto), sia soprattutto ai commenti in tempo reale su X, l'ex Twitter. "Questo è successo anche a Cristo figuriamoci a un povero cristianome", ironizza All'indomani, commentando la vicenda con l'agenzia LaPresse. In diretta, molti hanno notato un suo gesto di stizza con la mano ...