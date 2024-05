Nipoti di Marconi dal Papa | La radio non conosce confini

(Di giovedì 16 maggio 2024) In poco più di due ore hanno contattato oltre 600 stazioniamatoriali comunicando con tutto il mondo, grazie ai ponti realizzati al momento con competenza enze tecniche. Un gioco da ragazzi, verrebbe da dire! Proprio così. Loro sono i giovani under 25 dell’Ari, l’Associazionematori Italiani, sezione di Perugia, guidata dal presidente Francesco Fucelli. Marco Dottori, Nevet Persolja, Tsuf Persolja, Edoardo Ragni e Chiara Alberati (con al seguito l’aspirantematrice Alma Peruzzi) sono stati chiamati ad operare niente di meno che dalla Palazzinaall’interno dei giardini Vaticani: lo stesso luogo dove nel 1931 Guglielmoin persona ha inaugurato con Pio XIVaticana. Ad accompagnare i ragazzi, il presidente Fucelli, insieme a ...

