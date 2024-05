Netflix diventa anche in Italia la Casa Globale delle Partite NFL a Natale 2025 e 2026

(Di giovedì 16 maggio 2024)annuncia che il 25 dicembre 2024 sarà laduedella NFL (National Football League) di, e che con un accordo di tre stagioni trasmetterà in streaming almeno un holiday game nei giorni didelcollabora con la NFL ormai da un paio d’anni, a cominciare dalla serie di successo Quarterback del 2023. Quest’estate, la docuserie Receiver sarà presentata in anteprima sue seguirà cinque dei migliori ricevitori della NFL durante la loro stagione 2023 dentro e fuori dal campo: Davante Adams (Raiders), Justin Jefferson (Vikings), George Kittle e Deebo Samuel (dei 49ers) e Amon-Ra St. Brown (Lions).“L’anno scorso abbiamo deciso di fare una ...

