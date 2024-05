Napoli - paura al supermercato | armat - minaccia i clienti e aggredisce i poliziotti

(Di giovedì 16 maggio 2024)di uncon un cacciavite e. Momenti di tensione quelli vissuti ieri, 15 maggio, in unin via Acquaviva a, alle spalle di piazza Nazionale. Un 28enne è stato arrestato.di une poi: arrestato L’uomo, in evidente L'articolo Teleclubitalia.

Salvatore Coppola era un colletto bianco, invischiato in un’inchiesta della Dda di una quindicina di anni fa L'articolo Napoli , omicidio nel parcheggio del supermercato : ucciso ex ingegnere sembra essere il primo su Teleclubitalia.

La vicenda in via Acquaviva, alle spalle di piazza Nazionale: in manette è finito un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine.Continua a leggere

Napoli, controlli della polizia locale al Vomero: sanzioni e sequestri - napoli, controlli della polizia locale al Vomero: sanzioni e sequestri - Gli agenti della polizia locale di napoli Unita Operative Vomero insieme al personale della Polizia e dei Carabinieri hanno effettuato controlli. Le persone identificate e controllate sono state 31, ...

Napoli, minaccia con cacciaviti clienti di un supermercato: arrestato un 28enne nigeriano - napoli, minaccia con cacciaviti clienti di un supermercato: arrestato un 28enne nigeriano - Ha minacciato, con un cacciaviti, alcune persone che erano in un'area parcheggio di un supermercato in via Matteo Andrea Acquaviva. Sul posto, ieri pomeriggio, sono intervenuti gli ...

Caos in un supermercato a Napoli, minaccia i clienti con un cacciavite e aggredisce i poliziotti: arrestato - Caos in un supermercato a napoli, minaccia i clienti con un cacciavite e aggredisce i poliziotti: arrestato - La vicenda in via Acquaviva, alle spalle di piazza Nazionale: in manette è finito un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine ...