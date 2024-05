Napoli | Osimhen - Mario Ru - Zielinski e Gollini non ci saranno contro la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilsi allena prima della trasferta di domani a Firenzeladi Italiano. Uno simportante per centrare la Conference League e confermare per il 15esimo anno consecutivo l’ingresso in una competizione europea. Purtroppo però Calzona deve fare a meno di alcuni uomini chiave come Osimhne,Rui,. Il report delda Castel Volturno Il report dell’allenamento odierno: “Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il matchlain programma domani allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con ...