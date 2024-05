Nanni Moretti porta in scena Diari d’amore - due commedie di Natalia Ginzbur - all’Argentina

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 16 maggio 2024)esordisce in una regia teatrale condig al Teatro Argentina: nel cast Valerio Binasco, Daria Deflorian, Alessia Giuliani, Arianna Pozzoli e Giorgia Senesi, già assiduo frequentatore delle sale teatrali romane, decide di farsi ‘primo spettatore’ e dirigere cinque attrici e attori di primissimo piano: Valerio Binasco, Daria Deflorian, Alessia Giuliani, Arianna Pozzoli e Giorgia Senesi. Il suo lavoro non avverrà più dietro la cinepresa, ma affrontando “lo spavento” del palcoscenico. Quello “spavento”, che definisce lo scarto tra l’intimità della parola scritta e il clamore della parola detta di fronte a un pubblico dal vivo: termine usato, in questa accezione, da...