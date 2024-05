Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 in anticipo | chi arriva e quando finisce

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 16 maggio 2024) Siamoti agli sgoccioli di questa stagione televisiva molto complicata sia dal punto di vista degli ascolti che dal punto di vista delle scelte fatte dai dirigenti sia Rai che Mediaset rispetto alle proprie reti. Guardando a Cologno Monzese, la sedicesima edizione diCinque non è stata ben vista dal pubblico che, per la maggior parte del periodo di messa in onda, ha rimpianto Barbara d'Urso alla conduzione. Sostituita da, l'ex volto del mattino di La7 si è fatta strada in un'emittente completamente diversa da quella di Urbano Cairo, in un orario difforme rispetto a prima, però ha guadagnato anche notevoli consensi e apprezzamenti al pari delle critiche (a volte anche molto feroci!). Inoltre, grazie al ripristino del daytime dell'Isola dei Famosi alle 16:40, si stanno risollevando gli ...