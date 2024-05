Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 due settimane prima dell’ultima puntata! Cambio alla conduzione

(Di giovedì 16 maggio 2024)potrebbere in anticipo ladiCinque. Chi prenderebbe il suo posto L'articolo proviene da Novella 2000.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5, un addio che era già stato annunciato, ma che si prevedeva potesse avvenire a metà giugno. Sembrerebbe, invece, che la giornalista non poterà a conclusione la stagione in corso, fermandosi il 30 maggio. ...

I rumors sulla prossima edizione di Pomeriggio 5 vogliono Cesara Buonamici alla conduzione del programma. A chiarire come stanno le cose ci ha pensato l'attuale conduttrice Myrta Merlino . Ecco cosa ha dichiarato!

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5. Al suo posto Cesara Buonamici - myrta merlino lascia Pomeriggio 5. Al suo posto Cesara Buonamici - Il mondo della televisione italiana è in subbuglio con le ultime indiscrezioni riguardanti la possibile partenza anticipata di myrta merlino da Pomeriggio 5. Secondo quanto riportato, la conduttrice p ...

Mediaset, la clamorosa indiscrezione: “Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5” - Mediaset, la clamorosa indiscrezione: “myrta merlino lascia Pomeriggio 5” - La favorita per prendere il posto dell’ex conduttrice de “L’Aria che tira” sembra essere Cesara Buonamici, quest’anno anche impegnata come opinionista del Grande Fratello. In corsa, ma con minori ...

Pomeriggio 5, Cesara Buonamici sostituirà Myrta Merlino alla conduzione La conduttrice replica ai rumors! - Pomeriggio 5, Cesara Buonamici sostituirà myrta merlino alla conduzione La conduttrice replica ai rumors! - I rumors sulla prossima edizione di Pomeriggio 5 vogliono Cesara Buonamici alla conduzione del programma. A chiarire come stanno le cose ci ha pensato l'attuale conduttrice myrta merlino. Ecco cosa ha ...