Multe ai docenti che si recano a scuola attraversando la piazza chiusa al traffico La protesta | Come facciamo a raggiungere il parcheggio dell’istituto?

(Di giovedì 16 maggio 2024) Alunni sicuri di entrare a. Insegnanti e personale scolastico messo in difficoltà e multato. E' quanto accade a Martignano, in provincia di Lecce. L'articolo .

Il Ddl Valditara mira a ripensare il sistema scolastico attuale sotto l’aspetto della disciplina. Il percorso in Senato è quasi concluso e poi si passerà alla Camera. Le novità previste non avranno alcun effetto sull’anno scolastico in corso. ...

Dalla bocciatura con il 5 in condotta al ritorno della valutazione numerica sul comportamento alle scuole medie fino alle Multe per aggressioni al personale scolastico. Via libera del Senato al...

Benevento, caso autovelox irregolari nel Sannio: accolti i primi ricorsi per multe - Benevento, caso autovelox irregolari nel Sannio: accolti i primi ricorsi per multe - Autovelox non omologati, arrivano i primi accoglimenti dei ricorsi che potrebbero presto fioccare. Prefetture e Polstrada attendono direttive univoche dal ministero, Comuni e Province chiedono a gran.

Latina, multe per 11 euro a cittadino nel 2023. Fanno meglio Roma (e Sperlonga) - Latina, multe per 11 euro a cittadino nel 2023. Fanno meglio Roma (e Sperlonga) - Roma è il comune capoluogo di provincia del Lazio che, nel 2023, ha incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada- Il dato em ...

Ostia, Valditara abbraccia la maestra aggredita: «Noi più forti delle mafie» - Ostia, Valditara abbraccia la maestra aggredita: «Noi più forti delle mafie» - «Vigilanza davanti alla scuola e la galera per chi non manda i figli a lezione». Il ministro all’Istruzione e al merito, Giuseppe Valditara arriva a Ostia con le idee ben chiare ...