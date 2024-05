Mousse ai mirtilli | cremosissima - da leccarsi i baffi!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si prepara senza uova, ed è semplicissima e veloce. Dovremo prima ottenere una crema a base di succo di, amido e zucchero. Una volta ben fredda, potremo unirla alla panna montata e impiattarla nelle coppette decorate con la frutta fresca e qualche fogliolina di menta. Colorata, allegra e buonissima, piacerà a grandi e piccini. Scegliamo ingredienti di qualità, dal succo alla panna, per garantirci un gusto pieno e rotondo. I passaggi sono davvero alla portata di tutte, ma la resa finale è elegante e sorprendente. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!ai: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuriamoci: 300 ml succo ai(100%) senza zuccheri aggiunti 60 gr zucchero 30 gr amido di mais 200 ml panna fresca 1 cucchiaio di zucchero a velo per ...