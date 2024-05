(Di giovedì 16 maggio 2024) Le forze russe hannoto 278di territorio nell'Ucraina orientale in sette, vale a dire la maggiore estensione dalla fine del 2022: è quanto emerge da un'analisi dell'agenzia di stampa Afp basata su dati forniti dall'Istituto per lo studio della guerra. Tra il 9 e il 15 maggio, nella sola regione di Kharkiv (nord-est) sono statiti 257 km, mentre gli altri 21 si trovavano in diversi punti della linea del fronte, compreso il villaggio simbolico di Robotyne, nel sud del Paese.

Secondo le stime del think tank statunitense Isw (The institute for the study of war) le forze russe hanno conquistato 505 chilometri quadrati di territorio ucraino da quando hanno lanciato le operazioni offensive nell'ottobre 2023. E hanno ...

'Mosca conquista 278 chilometri quadrati in 7 giorni' - 'Mosca conquista 278 chilometri quadrati in 7 giorni' - Le forze russe hanno conquistato 278 chilometri quadrati di territorio nell'Ucraina orientale in sette giorni, vale a dire la maggiore estensione dalla fine del 2022: è quanto emerge da un'analisi ...

4, 100, diversi, fluttuanti: dove gli anfibi si sentono a casa - 4, 100, diversi, fluttuanti: dove gli anfibi si sentono a casa - Almeno 100 metri quadrati di superficie d'acqua e prosciugamento occasionale ...

Un anno dopo l'alluvione in Emilia Romagna, a che punto siamo - Un anno dopo l'alluvione in Emilia Romagna, a che punto siamo - Prima il 2 e 3 maggio. Poi il 16 e 17. Nell'arco di pochi giorni nel 2023 l’alluvione in Emilia Romagna ha messo in ginocchio la regione. In soli 17 giorni sono stati 350 i milioni di metri cubi d'acq ...