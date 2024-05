Momo Faye - che impatto! Eletto miglior under 22 della A

(Di giovedì 16 maggio 2024)giocatore22Serie A. È questo l’importante e meritatissimo riconoscimentoLega Basket che ieri si è aggiudicato il centro classe 2005Pallacanestro Reggiana e che fa riferimento all’ultima regular season, chiusa a 7,9 punti, 4,9 rimbalzi e 1,2 stoppate di media in 18,4 minuti di utilizzo. Il ragazzo senegalese, al primo anno tra i professionisti, è cresciuto in maniera esponenziale grazie al lavoro individuale svolto con Mangone e ha beneficiatofiducia che il club biancorosso, con la presidente Bartoli in testa, gli ha sempre accordato. Ad inizio stagione poteva sembrare un azzardo puntare su di lui riservandogli uno dei sei posti da straniero e inveceha ...

