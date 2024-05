Molestata da un infermiere in ambulanza Esperienza viscida e schifosa La denuncia di Chiara Viscioni - la Asl ha avviato subito un’indagine interna

(Di giovedì 16 maggio 2024) Brutta avventura per la giovane attivista di Martinsicuro (Teramo),, che, trasportata all’ospedale di Giulianova, sarebbe stata vittima di commenti inappropriati e molestie sessuali da parte dell’che la assisteva. La donna ha condiviso la sua storia sui social e hato l’accaduto ai carabinieri di Martinsicuro. “Oggi ho vissuto una delle esperienze più tristi della mia vita. – ha scrittosui social – Mi sono sentita male, ho chiamato l’e mi hanno portata in ospedale in codice giallo. Durante il viaggio l’che mi ha soccorsa mi ha detto e ripetuto le seguenti affermazioni: ‘tu sei maggiorenne, potrei saltarti addosso. Peccato per i tuoi gusti sessuali, altrimenti ci avrei provato. Se sei fidanzata con una ...

