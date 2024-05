Misano - bolidi in pista C’è anche Valentino Rossi

(Di giovedì 16 maggio 2024) I piloti indossano i caschi, si scaldano i motori e ilWorld Circuit è già pronto per ospitare sulla suaun altro weekend di gare e grandi eventi. La bandiera a scacchi sventolerà due volte sabato, alle 14 e alle 21, per le due gare del Fantec Gt World Challenge Europe. Ospite speciale, per il secondo anno sull’asfalto misanese,che con la sua Bmw difende il podio ottenuto proprio qui nel 2023. Un fine settimana che ha come protagoniste le fuoriserie pronte a contendersi il podio nelle due corse in programma sabato. Dopo tre anni si torna a correre sotto le stelle nell’unico appuntamento stagionale sotto i riflettori. Per la Sprint Cup sono attese trentasei vetture che faranno a gara con la Bmw die del compagno Maxime Martin che proprio qui l’anno scorso sono saliti ...

