Mio papà è morto per una buca | Palermo - il dolore del figlio di Samuele

(Di giovedì 16 maggio 2024) Una tragedia davvero terribile, quella che si è verificata nelle scorse ore a, un caso drammatico che ha scosso profondamente la comunità.Fuschi, un motociclista di 39 anni, ha perso la vita dopo essere finito con la sua Honda Sh 300 in una piccola voragine lungo la circonvallazione della città, precisamente in viale Regione Siciliana all’altezza di Bonagia, in direzione Catania. La notizia ha lasciato sgomenti familiari e amici, soprattutto ilmaggiore della vittima, Alessio Fuschi, che tra le lacrime ha espresso il suoe la sua rabbia: “Ho persoper colpa di una, grazie al Comune di. Mio padre ha lasciato una moglie e quattro figli, la più piccola ha solo 4 mesi. Farò io da padre adesso a mia sorella di 4 mesi…”. Il ...

Samuele Palumbo mostra le bellezze di Palermo in un Video in cui torna ad imbracciare il suo magico violino. A […] Continua a leggere Samuele Palumbo , il vincitore di “Tu sì que vales” mostra le bellezze di Palermo – Video su Perizona.it

Palermo e la Pupa del Capo, Di Dio: “Arte e cultura creano economia” - palermo e la Pupa del Capo, Di Dio: “Arte e cultura creano economia” - palermo – “Confcommercio palermo ha sostenuto con entusiasmo il progetto ‘La Pupa si ricrea 1924/20240 con il quale la fondazione ‘Salvare palermo’ ha voluto onorare il celebre mosaico Liberty del ...

Incidente mortale in viale Regione, il Comune ammette il cedimento stradale “Buca mai segnalata” - Incidente mortale in viale Regione, il Comune ammette il cedimento stradale “Buca mai segnalata” - ]]> La causa dell’incidente mortale di viale Regione Siciliana sarebbe un improvviso cedimento stradale. E’ questo quanto dichiara il sindaco di palermo Roberto Lagalla in una nota inoltrata nella tar ...

L'incidente in viale Regione e il "giallo" della buca, il sindaco: "Asfalto ceduto in quel momento o poco prima" - L'incidente in viale Regione e il "giallo" della buca, il sindaco: "Asfalto ceduto in quel momento o poco prima" - I familiari di samuele Fuschi, morto oggi pomeriggio sulla circonvallazione, hanno tirato in ballo l'amministrazione comunale. Lagalla: "Impossibile che un'anomalia del genere, lungo l’arteria più tra ...