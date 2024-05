Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets gara-6 stanotte in tv | orario e streaming Playoff NBA 2024

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tutto pronto per-6 della serie valevole per la semifinale di Western Conference neiNBA. Si parte alle 02:30 della notte tra giovedì 16 e venerdì 17 maggio. Siamo sul 3-2 per, che ha ora la possibilità di chiudere i giochi ed eliminare Anthony Edwards e compagni. Nell’ultimo impegno, in-5, il protagonista è stato il solito Nikola Jokic, autore di 40 punti, 7 rimbalzi e 13 assist. “Non riesco neppure a essere infuriato perché è così forte che mi viene quasi da ridere – ha detto Edwards parlando di Jokic – È per questo che è l’MVP, il miglior giocatore di basket al mondo, e lo ha dimostrato nelle ultime tre partite”. Il match – in programma al Target Center di Minneapolis – sarà trasmessa in ...

