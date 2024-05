Milano sott’acqua Esondano due fiumi Salvati anziani e disabili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024)messa in ginocchio dal maltempo: esondati Lambro e Seveso a causa della pioggia incessante che ha fatto scattare l’allerta arancione. Caduti 110 millimetri d’acqua solo nella notte. Conseguenza: sottopassi allagati e strade diventate torrenti che hanno mandato in tilt la viabilità. Poi alberi caduti, cantine sommerse e disagi sparsi che hanno comportato la deviazione di mezzi pubblici e la chiusura di scuole. Super lavoro per vigili del fuoco, Protezione civile, polizia locale e MM (la municipalizzata dei servizi idrici). Scene che si ripetono: pioggia, vento e grandinate avevano sferzato la città durante le festività pasquali. Temporale anche il 10 marzo, quando per la prima volta è entrata in funzione la vasca di contenimento al Parco Nord. Ieri non è bastata: in poco più di 10 ore si è riempita fino all’orlo (può contenere 275mila metri cubi d’acqua), ...