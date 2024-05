Milano - accoltellato fuori dal Mc Donald’s in via Farini perché chiede di fare meno baccano | vigilante all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Gli spinelli fumati vicino all'ingresso del Mc Donald's. L'intervento dele la discussione. Poi i tre fendenti e la fuga. L'aggressione è andata in scena alle 22.15 di mercoledì 15 maggio all'esterno del fast food di viaangolo viale Stelvio: il ferito, un ventisettenne egiziano, è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in codice verde per tre ferite superficiali da arma da taglio alla gamba sinistra; per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze. I carabinieri stanno indagando per risalire agli aggressori. La discussione Stando alle prime informazioni, l'addetto alla sicurezza si è accorto che tre ragazzi e una ragazza, verosimilmente di etnia rom, stavano fumando vicino all'ingresso e disturbando gli altri clienti e si è avvicinato per rimproverarli e mandarli via. Ne è nata una discussione, fin quando uno dei ragazzi ...