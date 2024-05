Milan, scatto di Fonseca per la panchina: per i bookie l’ex Roma sorpassa Conceicao e Gallardo - milan, scatto di fonseca per la panchina: per i bookie l’ex Roma sorpassa Conceicao e Gallardo - Mentre la stagione volge al termine, il milan prosegue il casting alla ricerca del nuovo allenatore: in quota irrompe Paulo fonseca, che potrebbe tornare in Italia.

Milan, retroscena confermato: “Berlusconi disse no” - milan, retroscena confermato: “Berlusconi disse no” - La caccia continua Per quanto riguarda il milan, le possibilità di vedere Sarri sulla panchina del Diavolo non sono altissime. Nelle ultime ore sono salite, invece, le quotazioni di Paulo fonseca, ma ...

Milan non solo Fonseca, un altro nome intriga il club: ma c’è un problema - milan non solo fonseca, un altro nome intriga il club: ma c’è un problema - In casa rossonera proseguono le ricerche per un nuovo tecnico, fonseca sembra il favorito ma attenzione alle possibili sorprese ...