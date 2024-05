Milan - Musah | Voglio continuare a crescer - ma c’è da migliorare Giroud ci mancherà molto

(Di giovedì 16 maggio 2024) Yunusha parlato della sua prima stagione al. Ecco le parole del centrocampista rossonero a riguardo Yunus, centrocampista del, è intervenuto a SportMediaset per parlare della sua prima stagione in rossonero. PAROLE – «Mi è piaciutoil mio primo anno. Ho potuto giocare la Champions, l’Europa League. Mi sono sentito importante in squadra e

Stefano Pioli non sarà più allenatore del Milan a partire dalla stagione 2024-2025. prima , però , bisognerà risolvere il contratto in essere

Il Torino si prepara per affrontare il MILAN in campionato. ecco la SCELTA UFFICIALE da parte della società granata Il Torino è al lavoro per affrontare il MILAN , sabato alle ore 20:45 per la 37esima giornata di campionato. La società granata ha ...

De Laurentiis dà la prima notizia "ufficiale" per il nuovo Napoli. E lancia il "Trentuzzo" - De Laurentiis dà la prima notizia "ufficiale" per il nuovo Napoli. E lancia il "Trentuzzo" - E poi è arrivata la prima notizia "ufficiale" in vista del prossimo anno. "Voi giornalisti siete ghiotti di notizie, ma il nostro è un lavoro in fieri. Ad oggi non posso darvi aggiornamenti perché non ...

Comunicato Torino, sabato aperto il cortile del Filadelfia - Comunicato Torino, sabato aperto il cortile del Filadelfia - Il Torino Fc ha comunicato, sul proprio sito ufficiale, che sabato sarà aperto il cortile del Filadelfia, prima del match serale contro il milan, ultima partita della squadra granata al ...