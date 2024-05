Milan - Giroud senti Chiellini | qui puoi fare 20 goal Al suo posto prenderei…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 16 maggio 2024), l’ex difensore della Juve Giorgioha rilasciato una lunga intervista parlando dell’MLS: ecco il consiglio a OlivierDue partite, le ultime due dell’attaccante delOliviercon la maglia del Diavolo. Manca sempre meno all’addio del bomber francese al termine della stagione. Lo aspettano il cinema, Hollywood e le celebrità americane. Sì, forse anche un po’ di calcio… Battute a parte, il numero nove ex Chelsea proseguirà la sua carriera in America al Los Angeles FC. Chi meglio dell’ex difensore della Juve, Giorgio, (che ha concluso la carriera proprio nello stesso club in cui si trasferirà) può dare consigli al capocannoniere della nazionale francese? Nessuno, e infatti proprio l’ex centrale bianconero ha rilasciato ...