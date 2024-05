Milan - ecco il tabellone e gli accoppiamenti della Supercoppa |  subito derby?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 16 maggio 2024), con l’assegnazioneCoppa Italia alla Juve,ile gliprossima, svelato ile gliprossima: subito derby contro l’Inter? View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it) LEGGI ANCHE CalciomercatoU23, spuntano due obiettivi: uno è un ex Inter.chi è L'articolo proviene da Daily