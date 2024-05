Migranti - modello Meloni | 15 Paesi Ue chiedono di fare accordi come quello tra Italia e Albania

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 16 maggio 2024)“terzi”: il, con l’accordo tanto contestato dalla sinistra tra, fa scuola in Europa. Undicidell’Unione Europea, guidati da Danimarca e Repubblica Ceca, hanno chiesto alla Commissione di trovare “nuove soluzioni” per trasferire più facilmente iversoal di fuori dell’Unione Europea, anche durante le operazioni di salvataggio in mare. Lo riporta France24. I quindici, tra cui figurano l’e la Grecia, vorrebbero andare oltre il patto sull’immigrazione recentemente adottato dall’Ue che rafforza il controllo sull’immigrazione in Europa.alla Commissione Europea “di identificare, sviluppare e proporre nuovi mezzi e nuove ...