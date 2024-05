Migliora la flessibilità del corpo ma è anche perfetto per riallineare la postura attraverso esercizi che favoriscono il corretto supporto alla colonna vertebrale Per provare Pilates - Powered by LYCIA durante l’evento di IO Donna A Corpo Libero - basta iscriversi qui |  https | acorpolibero iodonna it

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 16 maggio 2024) Oggi molto in voga, ilè in realtà un metodo nato quasi un secolo fa, in Germania. Il merito si deve a Joseph Hubertus, che ancora ragazzo, con l’intento dire la propria forma fisica, mise a punto un tipo di ginnastica poi diventato un vero e proprio metodo, seguito inizialmente da danzatori e ballerini ma poi praticato da atleti, attori e gente comune. I vantaggi delsono infatti diversi, in primis quello di essere un allenamento adatto praticamente a tutti,a chi è rimasto fermo da un po’. Che si tratti diper la prima volta o meno, l’occasione giusta per cimentarsi in una sessione diè la seconda edizione di “ALibero”, il format gratuito di iOdedicato al fitness, in ...