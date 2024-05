Microsoft chiede ai dipendenti in Cina che lavorano nel settore dell’Ai di trasferirsi

(Di giovedì 16 maggio 2024)ha proposto a circa 700-800 dei suoi, prevalentemente ingegneri cinesi attivi nelle divisioni di cloud computing e intelligenza artificiale, di considerare il trasferimento fuori dalla. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la proposta è stata avanzata all’inizio di questa settimana e include come opzioni di trasferimento paesi come Stati Uniti, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. Crescenti tensioni Usa-La mossa diavviene in un contesto di crescenti tensioni tra Stati Uniti e. L’amministrazione del presidente Joe Biden ha infatti implementato restrizioni sulle importazioni di diversi settori cinesi, tra cui batterie per veicoli elettrici, chip per computer e prodotti medicali. Inoltre, il Dipartimento del Commercio degli Stati ...

