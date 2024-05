Micro-fenomenologia del garantismo

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 16 maggio 2024) Disclaimer: questo è un articolo di opinione che riflette l’idea personale dell’autore e che non ha subito alcuna revisione o modifica da parte di Termometro Politico. Laè una disciplina recente, situata all’incrocio della psicologia e della filosofia, e che può definirsi in nuce come la «descrizione esatta di un singolo vissuto». La singolarità del vissuto corrisponde a una delle proprietà ontologiche degli epifenomeni che riguarda più da vicino la qualità soggettiva del nostro vissuto. Gli studi delle università soprattutto francesi che stanno approfondendo questo tema – va segnalata l’attività di Nathalie Depraz, filosofa e docente a Paris Nanterre – analizzano ciascun portato fenomenico alla luce dell’impatto soggettivo, delle reazioni che produce nei singoli individui e del particulare esperienziale che ciascuno può ...