“Mi hanno violentata in 5 dopo la serata in discoteca in corso Como” | la denuncia di una 21enne

Ragazza stuprata dopo la serata in discoteca: "Mi hanno violentata in cinque" - Ragazza stuprata dopo la serata in discoteca: "Mi hanno violentata in cinque" - Una ragazza di 21 anni, una giovane di origini sudamericane, ha denunciato di essere stata violentata da "alcuni sconosciuti" nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano. L'allarme è scattato verso ...

