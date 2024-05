Meteo | ancora nubifragi al nord e caldo africano al sud In arrivo la sabbia del Sahara

Il meteo divide l’Italia in due: prosegue il bel tempo al Sud - in Sicilia sono attesi i primi 35 gradi della stagione -, mentre al Nord è tornato il Maltempo con forti nubifragi . Per la giornata di domani, giovedì 16 maggio, la Protezione Civile ha ...

Alluvione In Lombardia, ieri in 15 ore la pioggia di un mese - Alluvione In Lombardia, ieri in 15 ore la pioggia di un mese - nubifragi, allagamenti e disagi" Responsabile dell'ondata di maltempo una particolare configurazione chiamata 'blocco a omega': "Nel caso specifico, la perturbazione che ha colpito il nord ha subito ...

Meteo, caldo ‘bollente’ al Sud: previsti picchi in Sicilia fino a 37 gradi - Meteo, caldo ‘bollente’ al Sud: previsti picchi in Sicilia fino a 37 gradi - Persistono i nubifragi al nord e il caldo africano al sud. E’ quanto afferma Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, confermando l’arrivo di una seconda perturbazione. “Le ...

MALTEMPO, COLDIRETTI: 62 EVENTI ESTREMI IN 24 ORE, CAMPI SOTT’ACQUA - MALTEMPO, COLDIRETTI: 62 EVENTI ESTREMI IN 24 ORE, CAMPI SOTT’ACQUA - Roma, 16 mag - Sono sessantadue gli eventi estremi, tra nubifragi, grandinate e tempeste di vento che hanno colpito il nord Italia nelle ultime 24 ore con centinaia di ettari di mais, grano, soia e ...