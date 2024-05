Meryl Streep e Faye Dunaway - antidive a confronto La discriminazion - i fig -i, il rapporto con l'invecchiare

La mia Africa, Meryl Streep ricorda quando Robert Redford le lavò i capelli nel fiume "Non volevo che finisse" - La mia Africa, meryl streep ricorda quando Robert Redford le lavò i capelli nel fiume "Non volevo che finisse" - A Cannes 2024, Mery streep ha avuto occasione di ripensare al suo passato cinematografico e a un momento intimo tricologico con Robert Redford sul set de La mia Africa.

Meryl Streep in cattedra a Cannes: «Donne, non arrendiamoci. Con Redford shampoo sexy» - meryl streep in cattedra a Cannes: «Donne, non arrendiamoci. Con Redford shampoo sexy» - CANNES - meryl streep ha collezionato talmente tanti riconoscimenti da dimenticare un Premio Oscar sul pavimento del bagno. L’ha raccontato lei stessa, a Cannes, all’indomani della Palma d’oro alla ...

Tendenze moda da Cannes: 3 tailleur pantalone delle star a cui ispirarsi per l’Estate 2024 - Tendenze moda da Cannes: 3 tailleur pantalone delle star a cui ispirarsi per l’Estate 2024 - Già dai primissimi giorni, il Festival di Cannes incorona il dress code da giorno vincente dell'edizione 2024. Il completo pantalone morbido o oversize, nelle tonalità classiche più cool ...