Mercato immobiliare di Trento - andamento e previsioni

(Di giovedì 16 maggio 2024) I tassi di interesse sui nuovi mutui, dopo due anni e mezzo di rialzi, stanno scendendo. La ragione della diminuzione del costo dei mutui a maggio 2024 coincide con l’inizio di una nuova fase di politica monetaria da parte della Bce, ossia con il primo taglio dei tassi d’interesse di riferimento. Se Christine Lagarde procederà in questa direzione sarà chiaro il 7 giugno, data della prossima riunione del consiglio generale della Banca Centrale Europea. Il momento migliore per accendere un mutuo Tuttavia solo l’ipotesi di un taglio dei tassi è bastata affinché le banche iniziassero a offrire mutui a un costo inferiore. Infatti, come mostra il rapporto mensile dall’Abi (Associazione Bancaria Italiana), a maggio 2024 i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento sono diminuiti: più precisamente il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni è sceso al ...