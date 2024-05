Meloni | Intelligenza artificiale sarà un' opportunità se migliorerà la qualità del lavoro

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 "Stiamo vivendo un cambiamento epocale che avrà un impatto determinante su ogni settore lavorativo, non solo in quelli più tradizionali, ma anche in quelli più innovativi che interessano ilintellettuale. L'una risorsa se il suo sviluppoladel, se lo renderà più efficiente, sempre più a misura di persona", le parole di Giorgiain un videomessaggio inviato al Festival del. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

