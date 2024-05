Megalopolis | le prime reazioni sostengono sia assolutamente folle - divendo le opinioni tra fiasco e successo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 16 maggio 2024) A Cannes 2024 è stato presentato, diretto da Francis Ford Coppola, e i critici hanno condiviso dellemolto diverse, tra chi lo considera une chi è rimasto conquistato., il nuovo film diretto da Francis Ford Coppola, è stato proiettato in anteprima al Festival di Cannes 2024 e ha diviso la critica, tra chi lo ha considerato un totalee chi ne ha invece ammirato l'ambizione. Più di uno spettatore ha definito il progetto come una "follia", pur avendomolto diverse al risultato. Cosa raccontaIl filmè stato presentato in concorso al festival francese e non ha ancora ottenuto una distribuzione internazionale. Adam Driver guida il cast con il ruolo di un architetto, una specie ...