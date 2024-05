Mattarella | Denunciare e contrastare tutte le violazioni dei diritti umani

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI - "Per la nostra Repubblicaledeivanno denunciate e contrastate.. Ovunque, sempre. Perché la dignità umana, la rivendicazione della libertà, la condanna della sopraffazione, il rifiuto della brutale violenza non cambiano valore a seconda dei territori, a seconda dei confini degli Stati o delle relazioni internazionali tra parti politiche. Questa consapevolezza viene avvertite fortemente nelle università e in chi le frequenta perché le università sono la sede del libero dibattito, della libertà di critica, talvolta anche del dissenso dal potere, sempre in collegamento al di sopra dei confini degli Stati. La libertà, la pace, ipassano attraverso il dialogo, il confronto, la libera circolazione del lavoro, contro ...