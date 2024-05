Mattarella agli studenti della Sapienza | Su Gaza non mi chiudo in torre d’avorio Tutte le violazioni dei diritti vanno denunciate

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Per la nostra Repubblica - ha insistitoledeiumanie contrastate., ovunque, sempre. Perché la dignità umana, la rivendicazionelibertà, la condannasopraffazione, il rifiutobrutale violenza non cambiano valore a seconda dei territori, a seconda dei confini tra gli Stati, a seconda delle relazioni internazionali tra parti politiche o movimenti. Questa consapevolezza viene avvertita fortemente nelle università perché ne costituisce patrimonio, perché da un millennio le università sono la sede del libero dibattito,libertà di critica, talvolta anche del dissenso dal potere. Sempre in collegamento al di sopra dei ...

"Quel che penso di quanto avviene a Gaza l'ho detto pubblicamente" "Una lettera che è stata pubblicata da alcune agenzie di stampa e su alcuni quotidiani mi ha sollecitato a non rinchiudermi in quella che è stata definita la torre d'avorio del ...

(Adnkronos) – "Una lettera che è stata pubblicata da alcune agenzie di stampa e su alcuni quotidiani mi ha sollecitato a non rinchiudermi in quella che è stata definita la torre d'avorio del Rettorato e venendo ho visto un cartello che ...

Roma, 16 maggio 2024 – “Una lettera che è stata pubblicata da alcune agenzie di stampa e su alcuni quotidiani (leggi qui) mi ha sollecitato a non rinchiudermi in quella che è stata definita la torre d’avorio del Rettorato e venendo ho visto un ...

Mattarella alla Sapienza risponde agli studenti, cessate il fuoco a Gaza - mattarella alla Sapienza risponde agli studenti, cessate il fuoco a Gaza - Il Presidente all'università La Sapienza in occasione della Giornata del Laureato: 'A Gaza serve il cessate il fuoco immediato' (ANSA) ...

Mattarella agli studenti: "A Gaza serve cessate il fuoco immediato" - mattarella agli studenti: "A Gaza serve cessate il fuoco immediato" - Per la nostra Repubblica tutte le violazioni dei diritti umani vanno contrastate, sempre", ha detto mattarella nel suo intervento per la Giornata del Laureato. "La condanna per la sopraffazione e il ...

Mattarella agli studenti della Sapienza: “Su Gaza non mi chiudo in torre d’avorio. Tutte le violazioni dei diritti vanno denunciate” - mattarella agli studenti della Sapienza: “Su Gaza non mi chiudo in torre d’avorio. tutte le violazioni dei diritti vanno denunciate” - "Per la nostra Repubblica - ha insistito mattarella - tutte le violazioni dei diritti umani vanno denunciate e contrastate. tutte, ovunque, sempre. Perché la dignità umana, la rivendicazione della lib ...