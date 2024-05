(Di giovedì 16 maggio 2024) L'infettivologo imputato per il presunto condizionamento di ununiversitario per favorire l'assegnazione di un posto da professore associato Condannare a une diecil'infettivologo, ex direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, imputato per falso e per turbativa d'asta o abuso d'ufficio, per il presunto condizionamento di un

Milano – I pm di Milano Carlo Scalas e Eugenia Baj Macario hanno chiesto oggi una condanna ad un anno e 10 mesi per il noto infettivologo milanese Massimo Galli (ex primario del Sacco in pensione, tra i volti della fase più drammatica della ...

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – condannare a un anno e dieci mesi l’infettivologo Massimo Galli , ex direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, imputato per falso e per turbativa d’asta o abuso d’ufficio, per il presunto ...

Università: pm, condannare a 1 anno e 10 mesi Massimo Galli per concorso truccato - Università: pm, condannare a 1 anno e 10 mesi massimo galli per concorso truccato - Milano, 16 mag. (Adnkronos) - Condannare a un anno e dieci mesi l'infettivologo massimo galli, ex direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, imputato per falso e per ...

Massimo Galli, pm chiede 1 anno e 10 mesi per concorso truccato - massimo galli, pm chiede 1 anno e 10 mesi per concorso truccato - L'infettivologo imputato per il presunto condizionamento di un concorso universitario per favorire l'assegnazione di un posto da professore associato ...

Caso Palamara, a cinque anni dallo scandalo la Cassazione rigetta i ricorsi: sospesi gli ex togati Csm coinvolti. Facevano ancora i giudici - Caso Palamara, a cinque anni dallo scandalo la Cassazione rigetta i ricorsi: sospesi gli ex togati Csm coinvolti. Facevano ancora i giudici - Dalla notte dell’ hotel Champagne sono passati cinque anni esatti. Luca Palamara, il volto simbolo dello scandalo delle correnti, è stato radiato dalla magistratura in via definitiva nell’estate 2021; ...