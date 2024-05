Maran | Sarò l’ambasciatore di Milano al Parlamento Ue

(Di giovedì 16 maggio 2024) Pierfrancesco, classe 1980, due volte consigliere di zona, tre volte assessore, è un pezzo grosso del Pd milanese. A ogni elezione alla quale ha partecipato, è risultato il più votato. In molti davano per certa la sua candidatura a sindaco nel dopo Sala. Ora però corre per Bruxelles, anche se l’idea di Palazzo Marino non è sfumata…, mentre stiamo parlando,è sott’acqua, un problema che non si riesce a risolvere. Cosa può fare l’Europa per…Intanto diciamo che stiamo usando la vasca costruita dal Comune e che sta limitando fortemente l’esondazione del Seveso. È un pezzo ma non basta. La mia idea è che l’Europa voglia dire infrastrutture e sviluppo e c’entri molto col dissesto idrogeologico. Lei ha svolto ruoli chiave in città. Ora peròsembra arrancare, è finito un ...

Rovazzi a rischio denuncia: l’assessore di Milano sbotta - Rovazzi a rischio denuncia: l’assessore di Milano sbotta - Fabio Rovazzi nel mirino dell’assessore di Milano, maran, dopo il caso del finto furto del telefono inscenato per una trovata. Ha fatto molto discutere il caso del furto del proprio telefono, poi risu ...

Falso furto Rovazzi, Maran: 'Se ti facessimo causa per danno d'immagine' - Falso furto Rovazzi, maran: 'Se ti facessimo causa per danno d'immagine' - Non è piaciuta a Palazzo Marino la 'trovata di marketing' di Fabio Rovazzi per lanciare la sua nuova canzone in collaborazione con 'Il Pagante'. In breve: durante una diretta Instagram di... Leggi tut ...

Rovazzi finge un furto per farsi pubblicità, Maran: “Noi milanesi potremmo avere un’idea divertente nel farti causa” - Rovazzi finge un furto per farsi pubblicità, maran: “Noi milanesi potremmo avere un’idea divertente nel farti causa” - Pierfrancesco maran ha commentato su X la trovata di marketing di Fabio Rovazzi. Il cantante ha finto un furto per pubblicizzare il suo nuovo singolo, ma per l’assessore alla Casa e Piano Quartieri i ...