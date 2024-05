Mara Venier ancora vittima dell’intelligenza artificiale - la falsa intervista a Sallusti per vendere prodotti finanziari | Sono disperata

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 16 maggio 2024) Alessandroto da, che promuove servizi di trading: unamai avvenuta, totalmente, cheuna volta vede protagonista la conduttrice di Domenica In, che ora si dice «e preoccupata». Già a ottobre, e poi a gennaio, video simili riguardantistati massicciamente sponsorizzati sui social, e già allora aveva presentato una denuncia contro l’uso truffaldino della sua immagine. Nei mesi scorsi, pubblicizzava dei servizi di trading in un improbabile colloquio con Elon Musk, e assicurava come a fronte di un piccolo investimento si potesse ottenere un ingente reddito mensile. Il più recente tentativo di truffa con l’intelligenza ...