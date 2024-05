Mancano le vasche di laminazione Il Seveso sommerge Niguarda

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il maltempo continua a flagellare Milano e la pioggia che ha continuato a cadere incessante per tutta la giornata di mercoledì ha riproposto il solito copione delle esondazioni dei fiumie Lambro. La vasca didel primo, messa in funzione dalle 6,30 di ieri, ha evitato fino al pomeriggio le esondazioni nei quartieri, Prato Centenaro e Isola, ma quando si è riempita, le acque sono fuoriuscite. Alle 17 l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha annunciato l’imminente esondazione. Ponte Lambro subito sott’acqua Tuttavia il quartiere più colpito è stato Ponte Lambro, a causa dell’alto livello raggiunto dal fiume già dalla mattinata. Il Lambro è esondato e ha fatto rigurgitare i tombini allagando strade, cantine e box delle case di edilizia residenziale. “A Ponte Lambro abbiamo 170 persone che possono stare qui ...

L' Allerta meteo non si placa e su Milano scatta l'apprensione dovuta dal maltempo . Il fiume Lambro è esonda to in alcune parti della città, tanto da registrare fuoriuscite nel quartiere di Ponte Lambro , alle porte del capoluogo lombardo. Sotto ...

Milano, 15 maggio 2024 – Dopo il Lambro, anche il Seveso è Esonda to e ha iniziato a invadere le strade del quartiere Niguarda . In alcune immagini circolate sui social si vede l’acqua invadere via Valfruva, tra la fermata della metro lilla di Ca’ ...

Maltempo a Milano, previsti nuovi temporali nel pomeriggio. Preoccupa ancora il fiume Lambro - Maltempo a Milano, previsti nuovi temporali nel pomeriggio. Preoccupa ancora il fiume Lambro - Nuvoloso ma (per ora) non piove. Si è svegliata così Milano. Dopo una giornata e una notte di emergenza, in città e in provincia, il livello dell’acqua è sceso e in molte aree la situazione è migliora ...

Diretta Meteo: grave Maltempo, Temporali, Nubifragi e allagamenti anche nelle Prossime Ore, Regioni coinvolte - Diretta Meteo: grave Maltempo, Temporali, Nubifragi e allagamenti anche nelle Prossime Ore, Regioni coinvolte - Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di giovedì 16 maggio, allerta arancione su parte di Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Inoltre è prevista allerta gialla su ...

Maltempo Lombardia, esondano i fiumi - Maltempo Lombardia, esondano i fiumi - Esondato il Lambro in più tratti, chiuso il Parco di Monza. Chiuse le scuole.A Milano l'attivazione della vasca di laminazione del seveso per protegge i quartieri di Niguarda, Prato Centenaro e Isola ...