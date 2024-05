Mamma Loredana e il figlio Maurizio trovati morti in casa | la scoperta dei carabinieri sulla causa

(Di giovedì 16 maggio 2024) Terribile fatto di cronaca nera nelle Marche. Una madre e unsono statiine tutta la comunità è rimasta sconvolta dopo questamolto brutta. Erano le ore 19 del 15 maggio, quando ihanno fatto il loro ingresso nell’appartamento trovandoli purtroppo senza vita. E c’è un’ipotesi angosciante che sta prendendo piede in queste ore. Questa madre einavevano 79 e 54 anni. Abitavano nel paese di Chiaravalle, in provincia di Ancona, esattamente in via Gramsci. A gestire le indagini è il pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo, che sta lavorando fianco a fianco con i militari dell’Arma. Una storia drammatica, che lascerà purtroppo il segno nel paese ...

